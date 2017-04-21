Киев выразил протест РФ в связи с проведением 20-22 апреля экономического форума в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Российской Федерации в связи с проведением 20-22 апреля 2017 года так называемого "Ялтинского международного экономического форума" на временно оккупированном Россией украинском полуострове Крым.

В комментарии МИД Украины, который в четверг распространила пресс-служба ведомства, отмечается, что проведение упомянутого мероприятия является грубым нарушением Российской Федерацией государственного суверенитета Украины, украинского законодательств, общепризнанных норм международного права, в том числе Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года и "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь" от 19 декабря 2016 года, а также других многосторонних международных договоров.

"В этом контексте, высказано категорическое требование относительно принятия российской стороной безотлагательных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, неукоснительного соблюдения общепризнанных норм международного права и немедленного прекращения практики проведения без согласия Украины любых мероприятий на ее суверенной территории", - сказано в комментарии МИД.