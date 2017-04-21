В Украине отметят 21-ю годовщину Конституции

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании 21-й годовщины Конституции Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

П.Порошенко поручил Кабинету министров разработать и утвердить соответствующий план мероприятий и обеспечить его выполнение. Правительству также поручено предусмотреть проведение тематических торжественных, информационно-образовательных мероприятий, чествование автора первой украинской конституции гетьмана Пилипа Орлика и выдающихся деятелей Украинского государства.

Кроме того, Кабмину поручено обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий по празднованию 21-й годовщины Конституции Украины, трансляцию тематических теле- и радиопередач.

Президент также поручил Министерству иностранных дел Украины организовать проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий с участием украинской общественности за рубежом по случаю 21-й годовщины Конституции Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.