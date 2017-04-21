События

09:18 21.04.2017

СБУ проведет антитеррористические учения возле Крыма

Служба безопасности Украины проведет в пятницу, 21 апреля, антитеррористические учения в Геническом районе Херсонской области, который граничит с аннексированным Крымом, сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на начальника пресс-службы Управления СБУ в Херсонской области Викторию Шакулу.

"Это обычные учения, плановые, которые время от времени проводим", - пояснила В.Шакула.

По ее данным, учения будет проводить координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Херсонской области.

В СБУ просят местных жителей "сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенном пункте спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам". На работу КПВВ "Чонгар" проведение антитеррористических учений не повлияет.

В свою очередь, начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко уточнила, что 21 апреля контрольно-пропускной пункт "Чонгар" будет работать в штатном режиме.

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