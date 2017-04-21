КГГА утвердила программу культурных мероприятий на время проведения конкурса "Евровидение-2017"

Программа проведения культурно-художественных мероприятий на время проведения конкурса "Евровидение-2017", рассчитанная на период с 30 апреля по 14 мая, утверждена Киевской городской государственной администрацией.

Программой предусмотрена организация мероприятий на следующих локациях: "Фан-зона на Софии" на Софийской площади, развлекательная зона на Троицкой площади, развлекательная зона "Feel Ukraine" – "Почувствуй Украину" на Контрактовой площади, развлекательная зона "Евровидение: Ретроспектива" на Почтовой площади, развлекательная зона "Первый киевский пленэр "Art Kyiv Fort 2017" на территории Национального историко-архитектурного заповедника "Киевская крепость".

Кроме того, с 4 по 7 мая состоится Международный фестиваль "неделя искусства" (Кyiv Art Week), в 5 по 14 мая в Киевской городской галерее искусств "Лавра" состоится Международный арт-фестиваль "Face of art", с 12 до 14 мая на Контактовой, Почтовой площадях, а также на территории парка Киото состоится показ 3D-mapping-show "Kyiv Light Fest"

Также на локациях конкурса "Евровидение-2017" запланирован показ киноальманаха "Все начинается в Киеве", который презентует европейскому сообществу и украинскому зрителю столицу Украины в привлекательном и интересном формате игровых киноновелл.