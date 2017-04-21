События

08:53 21.04.2017

Обесточенными в результате непогоды остаются 318 населенных пунктов в 6 областях – ГСЧС

По состоянию на 7.00 пятницы, 21 апреля, обесточенными в результате сложных погодных условий остаются 318 населенных пунктов в шести областях, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

В частности, в Одесской области обесточены 245 н.п., Николаевской – 14 н.п., Харьковской – 23 н.п., Днепропетровской – 32 н.п., Херсонской – 3 н.п., Запорожской – 1 н.п.

За период 19-20 апреля электроснабжение было восстановлено в 485 н.п. в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Кировоградской областях.

"Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2 тыс. 900 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате падения дерева 18 апреля в г.. Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина 1957 г.р.", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

ВАЖНОЕ

СБУ проведет антитеррористические учения возле Крыма

Мартыненко подозревается в совершении в составе группы лиц растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн

Киев выразил протест РФ в связи с проведением 20-22 апреля экономического форума в оккупированном Крыму

В Украине отметят 21-ю годовщину Конституции

СБУ проведет антитеррористические учения возле Крыма

ПОСЛЕДНЕЕ

В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение

В Вашингтоне готовятся предъявить обвинения Джулиану Ассанжу

КГГА утвердила программу культурных мероприятий на время проведения конкурса "Евровидение-2017"

В Ровненской области правоохранители изъяли порядка 30 кг янтаря – прокуратура

Суд приговорил трех харьковчан, требовавших выкуп за своего знакомого, к реальным срокам лишения свободы

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog9728.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА