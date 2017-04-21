Обесточенными в результате непогоды остаются 318 населенных пунктов в 6 областях – ГСЧС

По состоянию на 7.00 пятницы, 21 апреля, обесточенными в результате сложных погодных условий остаются 318 населенных пунктов в шести областях, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

В частности, в Одесской области обесточены 245 н.п., Николаевской – 14 н.п., Харьковской – 23 н.п., Днепропетровской – 32 н.п., Херсонской – 3 н.п., Запорожской – 1 н.п.

За период 19-20 апреля электроснабжение было восстановлено в 485 н.п. в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Кировоградской областях.

"Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2 тыс. 900 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате падения дерева 18 апреля в г.. Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина 1957 г.р.", - говорится в сообщении на сайте ведомства.