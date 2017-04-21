События

08:50 21.04.2017

В Ровненской области правоохранители изъяли порядка 30 кг янтаря – прокуратура

Сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в багажнике автомобиля, остановленного на стационарном полицейском посту в г.Сарны, порядка 30 кг янтаря-сырца, сообщает прокуратура Ровненской области.

По факту происшествия прокуратура возбудила уголовное производство.

"Органы прокуратуры Ровенской области осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту приобретения, хранения или сбыта камней-янтаря, добытого преступным путем (ст. 198 УК Украины)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Янтарь изъят и отправлен на оценку.

Продолжаются следственные действия для установления круга причастных лиц.

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