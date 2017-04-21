События

08:42 21.04.2017

Суд приговорил трех харьковчан, требовавших выкуп за своего знакомого, к реальным срокам лишения свободы

Московский райсуд Харькова признал трех ранее неоднократно судимых харьковчан, требовавших выкуп за своего знакомого, виновными в грабеже и вымогательстве (ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 189 УК Украины).

"Два злоумышленника приговорены к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы, третий - к 4 годам за решеткой... Приговор суда не действует, поскольку идет время на его апелляционное обжалование. Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленники находятся под стражей", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено, в начале 2016 г. один из подсудимых позвонил знакомому, который занимался строительными работами, и пригласил его к себе домой якобы для осмотра помещения, где необходимо сделать ремонт. Мастер приехал на объект вместе со своим напарником. В доме их встретили трое мужчин, которые избили ремонтников, связали им руки и отобрали ценные вещи. Угрожая убить одного из строителей и изнасиловать его сожительницу, они потребовали 150 тыс. грн. Строитель позвонил родственникам и попросил срочно перечислить на его банковскую карточку требуемую сумму. Дождавшись, когда деньги поступили на счет, двое подсудимых вместе с владельцем карточки пошли в банк, где жертве удалось привлечь к себе внимание и попросить о помощи. Сотрудники банка вызвали полицию, которая задержала преступников.

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