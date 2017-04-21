У жителя Львовской области изъяли огнестрельное оружие и боевые гранаты
Два пистолета, две гранаты Ф-1 и боеприпасы нашли и изъяли сотрудники полиции во время обыска в квартире 42-летнего жителя города Стрий Львовской области, сообщает отдел коммуникации Национальной полиции во Львовской области.
По данным полиции, пистолеты были переделаны из травматических в боевые и задержанный хотел их продать.
Также во время обыска было обнаружено оборудование для изменения конструкции оружия и боеприпасов.
Кроме того, в квартире нашли два пакеты с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин и пакет весом около 90 граммов с веществом, похожим на марихуану.
Мужчину задержали и поместили в ИВС.
Открыто уголовное производство за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, а также за незаконное хранение наркотиков.