По делу экс-нардепа Мартыненко задержан второй фигурант - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали второго фигуранта по делу о нанесении убытков ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", в рамках которого, в четверг, 20 апреля, был задержан бывший народный депутат Николай Мартыненко, сообщает пресс-служба НАБУ.

"20 апреля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержала второе лицо по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст 255 (Создание преступной организации), ч. 5 ст 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно сообщению, задержанный фигурирует в уголовном производстве по факту причинения убытков "Одесскому припортовому заводу" в размере 205 млн грн. Это дело уже передано в суд, и задержанный имеет статус обвиняемого.

Как сообщалось, бывший народный депутат Украины из фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко в четверг был доставлен в Национальное антикоррупционное бюро для проведения процессуальных и следственных действий.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) согласовала сообщение о подозрении бывшему народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко, которым была совершена растрата средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 млн.

Бывший народный депутат из фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов НАБУ.

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины вручили сообщение о подозрении бывшему народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко в четверг, 20 апреля, вечером.