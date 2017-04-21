Двое несовершеннолетних граждан Украины погибли в ДТП в Северной Осетии

В Ардонском районе Северной Осетии при столкновении иномарки с грузовым автомобилем погибли двое детей, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в экстренных службах непризнанной республики.

"По предварительным данным, в четверг вечером несовершеннолетний водитель "БМВ не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль. В результате ДТП пассажиры иномарки - брат и сестра 2010 и 2008 года рождения погибли на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель иномарки госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительной информации погибшие дети являлись гражданами Украины, гостившие в Северной Осетии у родственников.