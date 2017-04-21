Боевики 47 раз за сутки обстреляли позиции сил АТО, 2 украинских военнослужащих погибли – штаб

За прошедшие сутки боевики совершили 47 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых погибли 2 украинских военнослужащих и 8 – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО обострилась", - говорится в сообщении на странице штаба АТО в Фейсбук.

Основная огневая активность террористических формирований была сосредоточена на Донецком направлении. В частности, Авдеевку боевики обстреливали из танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, шахту "Бутовка" – из танков, минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Верхнеторецкое и Луганское – из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП и пулеметов, Камянку, Зайцево и Пески – из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Майорское и Новгородское – из гранатометов, Троицкое – из пулеметов и стрелкового оружия.

"На Приморском направлении, из минометов калибра 82-мм и гранатометов враг вел огонь по защитникам Марьинки и Красногоровки. Защитников Широкиного и Водяного накрывал огнем БМП и гранатометов различных систем. По позициям морских пехотинцев под Павлополем и Талаковкой стрелял из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров, а по опорным пунктах в районе Новогригорьевки из пулеметов крупных калибров. Вблизи Лебединского и Водяного активизировались вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики обстреливали Катериновку из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, Новозвановку – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Донец – из автоматических гранатометов.