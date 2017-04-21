Полиция задержала вербовщиков женщин для работы проститутками в Турции

Работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области задержали 29-летнюю гражданку Украины и двух граждан Турции (39 и 56 лет), подозреваемых в вербовке женщин для работы проститутками за границей.

"Фигуранты дела были задержаны работниками полиции в Харькове и Днепре. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины", - цитирует отдел коммуникаций старшего следователя следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Кирилла Гребенюка.

По данным правоохранителей, подозреваемые планировали вывезти в Турцию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации двух харьковчанок (19 и 21 лет), которым обещали работу в ночных клубах.

Суд арестовал подозреваемых, установив возможность внесения залога более 1 млн грн каждому.