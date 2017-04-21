И.о. директора "Артемсоль" назначена замдиректора по финансовым вопросам

Правительство назначило временно исполняющим обязанности директора госкомпании "Артемсоль" заместителя директора по финансовым вопросам Викторию Луценко.

Соответствующее распоряжение №273 от 19 апреля обнародовано на сайте Кабмина.

Кандидатура нового руководителя госкомпании была предложена Минаропродом.

ГП "Артемсоль" - крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Его производственные мощности расположены в Соледаре (Донецкая обл.). Предприятие экспортирует продукцию в 19 стран. Около 35% продукции компании реализуется в Украине, а остальное – за рубеж (данные за 2016 год).