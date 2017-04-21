В перестрелке на Елисейских полях в Париже пострадали двое полицейских

Один полицейский погиб, другой ранен в перестрелке на Елисейских полях в четверг в Париже, сообщает французская полиция.

По ее данным, стрелявший, о личности которого пока ничего не известно, убит.

Префектура парижской полиции советует жителям и гостям столицы избегать посещения района Елисейских полей.

Район происшествия перекрыт. При проведении спецоперации на Елисейских полях был обнаружен подозрительный предмет. Никаких других деталей пока не поступало.

Ранее западные СМИ сообщали, что Рю-де-Риволи - одна из центральных транспортных артерий Парижа и естественное продолжение Елисейских полей - была перекрыта.

По первоначальным данным, причиной этого стало обнаружение подозрительного предмета. Кроме этого, в районе было отмечено усиленное присутствие представителей органов правопорядка.