Установлена личность стрелка с Елисейских полей

Личность стрелка, убившего полицейского в Париже, установлена, следователи выясняют, были ли у него сообщники, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на прокурора города Франсуа Моленса.

"Личность нападавшего была установлена, расследование продолжается", - приводит его слова агентство. "Мы открыли дело об убийстве и попытке убийства представителей государственной власти в связи с террористическим замыслом и участием в преступной террористической организации с целью покушения на жизнь людей", - сказал прокурор.

По его данным, расследование поручено антитеррористической секции парижской полиции и Генеральной дирекции внутренней безопасности.

"Все, что я еще могу вам сказать, это то, что личность нападавшего известна, это было проверено. Я вам его не назову, потому что следствие уже идет с обысками и, в том числе, с целью установить, были или нет у него сообщники", - сказал Моленс, пообещав дать больше информации на пресс-конференции днем.

В то же время канал Franceinfo сообщил с места события о частичном открытии Елисейских полей от площади Этуаль до авеню Георга V.

В четверг вечером в перестрелке на Елисейских полях погиб один полицейский, еще двое ранены. Стрелявший убит. В связи с инцидентом перекрыта часть центра города, закрыты три станции метро. Ответственность за атаку в Париже взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация ИГ.