Боевики продолжают интенсивные обстрелы из запрещенного вооружения – СЦКК

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) отмечает увеличение интенсивности применения боевиками, запрещенного Минскими соглашениями, вооружения при обстреле позиций украинских военнослужащих, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Особенно напряженной остается обстановка на Авдеевском направлении. За сутки, по состоянию на 21.30 20 апреля противником применено 16 танковых снарядов калибра 125-мм, 46 мин калибра 82-мм, а также СПГ, РПГ, АГС, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелы продолжаются", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, обстрелам боевиков из запрещенных вооружений подверглись населенные пункты Марьинка, Катериновка, Павлополь, Верхнеторецкое, Луганское и Красногоровка.

По итогам обстрелов, среди украинских военнослужащих есть погибшие и раненые.

"Такие преступные действия незаконных вооруженных формирований ОРДЛО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей и целенаправленных действияч относительно дальнейшего обострения конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня", - отмечают в сообщении.