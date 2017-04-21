ИГ взяла на себя ответственность за атаку на Елисейских полях

Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за перестрелку на Елисейских полях в Париже, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По данным СМИ, вскоре после атаки ИГ по своим пропагандистским каналам распространила информацию о том, что нападение совершил террорист из Бельгии.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд выступил с обращением к нации, заявив, что стрельба на Елисейских полях имеет следы террористического характера. На утро пятницу назначено заседание Совета обороны и национальной безопасности страны.

По данным МВД Франции, в результате перестрелки убит один полицейский погиб и двое ранены. Нападавший убит.

Между тем, СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о втором преступнике, прибывшем из Бельгии, которому удалось скрыться, о гибели еще одного полицейского, а также о новых выстрелах неподалеку от месту первой атаки. МВД все эти сведения опровергает.

На месте нападения проводится спецоперация. В связи с этим перекрыта часть центра города, закрыты три станции метро - "Франклин Рузвельт", "Жорж V" и "Шан-Элизэ-Клемансо".