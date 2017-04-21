СМИ сообщили о новых выстрелах рядом с Елисейскими полями

Очередные выстрелы прозвучали недалеко от места перестрелки на Елисейских полях в Париже, сообщает британский телеканал ITV News со ссылкой на источник в парижской полиции.

Однако к настоящему моменту информация о новой перестрелке не подтверждена. ITV News также передает, что второй полицейский, раненный в результате нападения, скончался.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу на Елисейских полях из автомата Калашникова, убив одного полицейского и ранив другого. Нападавший убит, однако, по некоторым данным, преступников было двое, и одному из них удалось скрыться с места происшествия.

Полиция пока не выдвигает официальных версий произошедшего.

Стрельба произошла в районе станции метро "Франклин Рузвельт". В связи с инцидентом перекрыта часть центра города, закрыты три станции метро - "Франклин Рузвельт", "Жорж V" и "Шан-Элизэ-Клемансо".