МВД Франции опровергло гибель второго полицейского в результате стрельбы в Париже

Официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде заявил вечером в четверг журналистам в Париже, что от ран после перестрелки на Елисейских полях скончался только один полицейский.

"Вопреки некоторым распространенным информациям, нет второго полицейского, который умер", - сказал Бранде. По его словам, еще двое стражей порядка серьезно ранены, ими занимаются медицинские службы.

"Опознание нападавшего пока не произведено ясным образом, любая информация, которая передается (об этом - ИФ), не подтверждена", - отметил собеседник СМИ.

"Априори был только один нападавший", - добавил он.

Бранде описал ситуацию: "Человек вышел из автомобиля и открыл огонь по машине полиции, смертельно ранив одного из полицейских префектуры Парижа. Этот человек попытался пробежать по тротуару, целясь в полицейских (...). Другие полицейские убили нападавшего. Квартал был оцеплен. Операция полиции продолжается, поэтому сохраняется просьба избегать эту зону, чтобы она могла проходить в наиболее спокойной обстановке".

Представитель МВД сообщил, что в других местах Парижа не отмечено других подобных происшествий, и призвал СМИ с осторожностью относиться к соответствующим сообщениям.

Между тем, СМИ продолжают сообщать о якобы скрывшемся втором нападавшем, прибывшем во Францию из Бельгии на поезде, но с оговоркой, что это пока не подтверждается данными расследования.

Также есть информация, что убитый преступник уже был известен спецслужбам Франции как человек, представляющий потенциальную угрозу общественной безопасности.

Французское МВД в эти минуты проводит кризисное совещании с участием президента Франсуа Олланда и премьер-министра Бернара Казнева.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу на Елисейских полях из автомата Калашникова, убив одного полицейского и ранив другого. Позже появились сообщения о смерти второго пострадавшего. Нападавший убит, однако, передают СМИ, преступников было двое, и одному из них удалось скрыться с места происшествия. Позднее также появились сообщения о новых выстрелах неподалеку от места нападения.

Полиция пока не выдвигает официальных версий произошедшего.

Стрельба произошла в районе станции метро "Франклин Рузвельт". В связи с инцидентом перекрыта часть центра города, закрыты три станции метро - "Франклин Рузвельт", "Жорж V" и "Шан-Элизэ-Клемансо".