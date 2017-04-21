События

00:07 21.04.2017

Из-за обстрелов обесточены пять населенных пунктов Ясиноватского района – Жебривский

В результате обстрелов боевиками повреждена ЛЭП "Орловка-Колхозная", в результате чего обесточены пять населенных пунктов Ясиноватского района Донецкой области, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Из-за повреждения ЛЭП "Орловка – Колхозная", без электроснабжения также остались 5 населенных пунктов Ясиноватского района, Орловка, Ласточкино, Семеновка, Петровское и Бердычи. Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме. Жители Авдеевки электроснабжением обеспечены, за исключением уличного освещения, которое пришлось отключить для устойчивой работы системы энергоснабжения города", - написал П.Жебривский на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, в результате обстрелов боевиков, перебита ЛЭП "Макеевская – АКХЗ№2", в результате чего, Авдеевский коксохимический завод вынужден перейти на электроэнергию собственной генерации.

"Наша сторона в СЦКК готовит запрос на коридор и режим тишины, чтобы, по возможности, утром начать восстановительные работы", - отметил П.Жебривский.

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