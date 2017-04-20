Руководитель ГПЗКУ Григорович близок к отставке – источник

И.о. главы правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) Александр Григорович покинет указанную должность, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке.

"Он сам подал заявление об увольнении и оно будет рассмотрено в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, А.Григорович занимал указанную должность с октября 2016 года, до этого работал директором департамента инженерно-технического обеспечения и сельскохозяйственного машиностроения Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Министерство аграрной политики и продовольствия 12 апреля назначило заместителем председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) Николая Горобинского, ранее занимавшего должность начальника Львовской таможни.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Госкорпорация в 2012 году договорилось с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении кредита $1,5 млрд, который планировалось использовать на закупки зерна для их экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по данному контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС).

Ожидаемый общий объем поставок зерновых из Украины, по информации Минагропрода, составит 80 млн тонн (первый год поставок по кредитному договору - 4 млн тонн, второй год - 4,5 тонн, с третьего года по 15-й - минимум 5,17 млн тонн).

Предполагалось, что в дальнейшем китайская сторона выделит еще $1,5 млрд на проекты орошения и развития зерновой логистики.