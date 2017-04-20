Два украинских военных погибли в результате вражеского обстрела опорного пункта неподалеку Авдеевки

В результате обстрела боевиками опорного пункта подразделения Вооруженных сил Украины неподалеку Авдеевки Донецкой области погибли два украинских военнослужащих, сообщают в штабе АТО.

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, который расположен неподалеку Авдеевки, погибли два военнослужащих Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.