События

21:21 20.04.2017

Два украинских военных погибли в результате вражеского обстрела опорного пункта неподалеку Авдеевки

В результате обстрела боевиками опорного пункта подразделения Вооруженных сил Украины неподалеку Авдеевки Донецкой области погибли два украинских военнослужащих, сообщают в штабе АТО.

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, который расположен неподалеку Авдеевки, погибли два военнослужащих Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

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