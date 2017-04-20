События

19:43 20.04.2017

Экс-нардеп Мартыненко задержан и доставлен в НАБУ для процессуальных и следственных действий

Бывший народный депутат Украины из фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко в настоящее время доставлен в Национальное антикоррупционное бюро для проведения процессуальных и следственных действий, сообщил заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"В настоящее время Мартыненко Н.В. задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и доставлен в Национальное антикоррупционное бюро Украины для проведения процессуальных и следственных действий", - написал Н.Холодницкий на своей странице в Фейсбуке в четверг вечером.

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