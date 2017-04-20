Порошенко подписал законы о господдержке кино и о создании Украинского культурного фонда

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы "Об Украинском культурном фонде" и "О государственной поддержке кинематографа в Украине", сообщает пресс-служба главы государства.

"Очень важно, чтобы общество знало, что эти законы предусматривают внедрение современных моделей конкурентного и прозрачного финансирования производства кино в Украине, а также других программ в сфере культуры и искусства. Не будет больше никакого распределения средств "под одеялом", не будет непрозрачных распределений за откаты", - сказал П.Порошенко на встрече с представителями украинской культуры, кино- и телеиндустрии.

Он отметил, что государственная поддержка кинематографа будет осуществляться по решению Совета по государственной поддержке кинематографа по результатам конкурсного отбора, культурного теста проекта по определенным законом критериям.

Одним из ключевых критериев для проектов президент назвал языковой: "Есть принципиальная и четкая позиция - право на поддержку будет иметь только продукция, которая будет производиться на украинском языке. Единственное исключение для этого - крымскотатарский язык, с учетом тех позиций, в которые, в результате незаконной аннексии Крыма, попал крымскотатарский народ".

П.Порошенко подчеркнул, что с этими законами государство и соответствующий Совет получат долгожданный механизм эффективной поддержки кинематографа, производства программ и фильмов. Он также высказал мнение, что реализация новых подходов в государственной поддержке культуры и производства будет способствовать изготовлению конкурентоспособного на мировом рынке кинематографического продукта.

По убеждению президента, не в последнюю очередь поддержка и развитие украинского кинопроизводства и украинского продукта станут важными в информационной войне с врагом, которую Украина вынуждена вести против страны-агрессора России.

"Мы ограничили присутствие российского кино на нашем рынке, потому что в основном этот продукт пропитан пропагандой так называемого "русского мира", который прославляет агрессора и его силовые структуры", - констатировал он.

"Это элемент, важный, ключевой элемент декоммунизации в культуре и в кинематографе. Именно так мы должны это воспринимать и именно с этим мы должны идти к людям и говорить, насколько это важно, чтобы люди почувствовали масштаб этого события и тех изменений в законодательстве, которые мы с вами добились и почувствовали завтра, когда мы в результате действий обоих законов получим новые фильмы", - подытожил П.Порошенко.

Как сообщалось, 23 марта Верховная Рада приняла с поправками президента законопроект (№3081-д) о государственной поддержке кинематографа в Украине.

Согласно закону, Совет по государственной поддержке кинематографа формируется в составе девяти человек, которых назначают на два года. В состав совета включаются лица, предложенные центральным органом власти, который обеспечивает формирование госполитики в сфере кино, который реализует госполитику в сфере кино (по одному человеку), творческими союзами, общественными объединениями.

В законе прописаны особенности предоставления государственной поддержки кинематографа в форме субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных субъектом кинематографии при производстве фильма, а также объемы таких субсидий.

Закон предусматривает, что телерадиоорганизации обязаны до 1 января 2022 года минимум 15% месячного времени демонстрировать национальные фильмы и кино, созданное субъектами украинского кинематографа, а после 1 января 2022 года – не менее 30%.

В тот же день Верховная Рада приняла законопроект (№5491) об Украинском культурном фонде. Согласно закону, Украинский культурный фонд будет бюджетным учреждением, которое будет исполнять специальные функции по содействию национально-культурному развитию страны. Министерство культуры будет координировать его деятельность. В законе прописана сфера полномочий Фонда.

Фонд будет юридическим лицом публичного права. Он сможет по согласованию с Минкультуры создавать территориальные отделения в областях и Киеве.

Украинский культурный фонд будет определять критерии конкурсного отбора проектов, которые будет поддерживать, предоставлять гранты юридическим и физическим лица и другие виды поддержки проектов в сфере культуры и искусства. Фонд будет отбирать и мониторить исполнение проектов.

Ежегодно до 1 мая Фонд подает в Министерство культуры и представляет общественности отчет о своей деятельности за предыдущий год вместе с отчетом Счетной палаты по итогам финансового контроля. Каждые три года предусмотрено проведение аудита компанией, которая имеет опыт проведения аудита по международным стандартам. Одна и та же фирма не может проводить аудит более двух раз подряд.