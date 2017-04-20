Из-за снегопада и ДТП на трассе Киев – Одесса в Одесской области образовалась 10-километровая пробка
Пробка длиной 10 км образовалась на трассе Киев – Одесса в направлении Киева в районе Краснознаменки (Одесская обл.), сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.
По его данным, пробка возникла из-за погодных условий и нескольких ДТП.
"Движение ограничено, учитывайте это обстоятельство, или вообще перенесите путешествие", - добавил Р.Форостяк.