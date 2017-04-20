Представительство НАТО в Украине будет расположено вблизи посольства США в Киеве

Здание представительства НАТО в Украине будет расположено на ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского, 4-л в Шевченковском районе Киева, вблизи посольства США.

Как сообщается в протоколе заседания межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов, обнародованном на веб-сайте Минэкономразвития в четверг, по указанному адресу планируется провести реконструкцию и приспособление помещений для размещения представительства НАТО в Украине.

Главным распорядителем средств госбюджета в данном проекте выступает Государственное управление делами.

По информации замглавы Госуправления делами Сергея Прилипко, приведенной в документе, паспорт бюджетной программы по подготовке помещений для размещения представительства НАТО в Украине уже утвержден, строительные работы начаты вовремя.

Завершение работ запланировано на июнь-июль 2017 года.

Как отмечается в протоколе, решением комиссии состояние реализации проекта признано удовлетворительным, Министерству финансов Украины поручено при необходимости максимально содействовать в ускорении финансирования выполнения работ.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 26 февраля 2016 года подписал закон "О ратификации Соглашения между правительством Украины и Организацией Североатлантического договора о статусе представительства НАТО в Украине".

Данное соглашение предусматривает, в частности, создание представительства НАТО в Украине, которое будет состоять из Офиса связи НАТО и Центра информации и документации НАТО. Новое дипломатическое учреждение и его персонал получат привилегии, иммунитеты и содействие, оказываемые дипломатическим миссиям в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.