Второй день поисков в районе затонувшего в Керченском проливе сухогруза результатов не дал

Спасательный круг с потерпевшего крушение сухогруза "Герои Арсенала" обнаружен в четверг при проведении поисково-спасательной операции в районе Керченского пролива, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" оперативный дежурный Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Новороссийск.

"К вечеру четверга активные поиски в районе крушения судна результатов не дали. Обнаружен только спасательный круг. Тел погибших и других фрагментов судна не найдено", - сказал собеседник агентства.

В поисково-спасательных работах, уточнил он, задействованы семь морских судов и вертолет.

По информации Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, к вечеру четверга обследовано около 100 км береговой линии и 25 кв. миль акватории. Поиск результатов не дал. Масляных пятен в море не обнаружено.

19 апреля в 3:30 мск в Черном море на удалении 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала" (судовладелец Gunes Shipping, Турция, класс регистра судоходства Украины, флаг Панама).

Судно следовало из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. На борту находился экипаж в составе 12 человек (девять граждан Украины, два гражданина России, один гражданин Грузии).

По информации "Росморречфлота", причиной морской катастрофы стал шторм. Сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул.

В первый день поисков спасатели извлекли из воды тела трех погибших моряков. Один член экипажа был спасен.