Промежуточное решение Международного суда ООН не предусматривает компенсации для Украины, предстоит длительный процесс – юрист

Промежуточное решение Международного суда ООН не предусматривает компенсации для Украины, для получения каких-либо компенсаций предстоит длительный процесс.

Такую оценку решению суда, вынесенному в 10 апреля, дал юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Андрей Бычков.

По его словам, в целом решение Международного суда ООН является позитивным для Украины и формально может рассматриваться как небольшая победа.

В то же время юрист отметил: "Несмотря на всю значимость данного процесса, не стоит переоценивать практическое значение этого решения и уж точно не стоит строить иллюзии относительно того, что оно будет беспрекословно исполняться Российской Федерацией".

"Во-первых, это решение является промежуточным и не затрагивает сути спора между Украиной и РФ. Никакой компенсации для Украины оно не предусматривает. До рассмотрения спора по существу, в результате которого суд теоретически может присудить Украине компенсацию в том или ином виде, еще далеко", - сказал он.

А.Бычков сказал, что вынесенное решение "по своей сути декларативно: суд обязал РФ исполнять условия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации".

"Однако РФ ранее ратифицировала эту конвенцию и таким образом сама обязалась исполнять ее условия. Делает ли она это на практике – это уже другой вопрос", - сказал он.

Юрист отметил, что решение Международного суда ООН является первым в этом процессе, безусловно, важном не только для Украины, но и для всего цивилизованного мира". С одной стороны, суд запретил РФ ограничивать права крымских татар на сохранение представительских органов своего народа, включая меджлис, а также обязал обеспечить доступность образования на украинском языке в крымских школах в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

С другой стороны, по его словам, суд не принял доводы украинской стороны о необходимости принятия временных мер по обеспечению выполнения РФ требований Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями на Донбассе.

В то же время суд решил, что он, "на первый взгляд", имеет достаточные полномочия для разрешения спора между Украиной и РФ по вопросам толкования и применения этих двух конвенций.

По словам юриста, оговорка "на первый взгляд" означает, что на данном этапе суд не углублялся в вопрос о том, имеет ли он полномочия рассматривать спор между странами по существу. При этом суд решил, что может рассматривать вопрос о применении временных мер в отношении РФ. Это означает, что за сторонами сохраняется право в дальнейшем поднять вопрос о том, имеет ли суд полномочия рассматривать спор между Украиной и РФ по существу.

"Невзирая на первый небольшой успех, Украине еще предстоит пройти длинный и нелегкий путь в рамках данного процесса и не только для того, чтобы добиться реальных результатов в виде получения компенсации за нарушения своих прав и прав своих граждан", - сказал А.Бычков.

Как сообщалось, Международный суд ООН (Гаага) в рамках иска Украины против РФ 19 апреля 2017 года озвучил решение, согласно которому РФ в Крыму обязана обеспечить соблюдение прав крымских татар, разрешить деятельность меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

Суд также ожидает от РФ и Украины выполнения Минских договоренностей.