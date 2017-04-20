События

18:43 20.04.2017

Боевики в зоне АТО в четверг 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ, 4 украинских военных ранены

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг осуществили 22 обстрела позиций ВСУ, четверо украинских военных получили ранения.

"С начала суток враг 22 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников. (…) Четверо военнослужащих сил АТО получили ранения", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Фейсбуке.

На Приморском (Мариупольском) направлении по позициям вблизи Марьинки враг стрелял из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам возле Павлополя и Водяного. Пулеметы крупных калибров НВФ применяли по защитникам Чермалыка и Красногоровки, а по Новоселовке-2 вели огонь из стрелкового оружия.

На Донецком направлении по позициям возле Авдеевки враг применял 82 мм минометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. По опорным пунктам вблизи шахты "Бутовка" стреляли из танка и минометов калибра 82 мм. Позиции в районах населенных пунктов Каменка, Майорск, Зайцево и Пески противник обстреливал из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

На Луганском направлении из 82 мм минометов и автоматических гранатометов враг обстрелял опорные пункты возле Катериновки. По позициям возле населенного пункта Донец боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

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