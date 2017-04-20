Директор Украинского НИИ нефтеперерабатывающей промышленности попался на взятке за сдачу в аренду имущества Минэнерго

Директор ГП "Украинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности" задержан при получении неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики Департамента защиты экономики в Киевской области Нацполиции Украины на "горячем" во время получения 30 тыс. грн неправомерной выгоды задержали директора ГП "Украинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности", - говорится в сообщении.

В прокуратуре указали, что на протяжении марта-апреля 2017 года директор ГП требовал у предпринимателя неправомерную выгоду за предоставление в аренду без заключения соответствующих договоров государственного имущества Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

При получении взятки его задержали в служебном кабинете. Деньги изъяты в ходе обыска места происшествия.

Досудебное расследование осуществляет группа следователей военной прокуратуры Киевского гарнизона. Решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с отстранением от должности.