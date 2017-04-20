В Киеве возле озера Лебединое создадут фитнес-парк

Киевский городской совет на пленарном заседании в четверг принял решение о создании в столице фитнес-парка и трех скверов, один из которых будет носить имя погибшего бойца АТО.

Как сообщает в четверг пресс-служба Киевсовета, первый в столице фитнес-парк с зонами отдыха планируют обустроить в Дарницком районе. Земельный участок площадью 12,2 га находится в пределах защитной полосы озера Лебединое в микрорайоне №6 жилого массива Позняки.

"Сейчас этот земельный участок находится в крайне запущенном состоянии, хотя может стать одним из самых популярных мест отдыха на Позняках. Кроме того, создав фитнес-парк на этой территории, мы сохраним акваторию озера Лебединое и озелененных территорий вокруг него и удовлетворим инициативу местных жителей", - отметила депутат Киевсовета Лариса Дегтярева.

Кроме того, по решению Киевсовета, в столице будут обустроены три сквера по адресам: ул.Амвросия Бучмы возле домов №2, №4, 6-6а и №8 в Днепровском районе; ул.Тарасовской, 23/25 в Голосеевском районе; пер.Ковальский, 2; ул.Смоленская, 17 в Соломенском районе (будет носить имя погибшего бойца АТО Мирослава Мыслы).

Также депутаты включили земельный участок на проспекте Победы, 140 в состав парка отдыха на ул.Пушиной в Святошинском районе. Ее площадь составляет 0,68 га. Таким образом, общая площадь парка на ул.Пушиной составит 4,37 га.