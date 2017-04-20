События

18:21 20.04.2017

В штабе АТО опровергли информацию российских СМИ о якобы подрыве украинских военных в районе Широкой Балки

Пресс-центр штаба АТО опровергает появившуюся в российских СМИ информацию о якобы подрыве группы украинских военнослужащих при попытке проникнуть на временно неподконтрольную Украине территорию в районе н.п. Широкая Балка (Донецкая обл.).

"В связи с распространением российскими интернет-ресурсами информации о якобы подрыве группы украинских военнослужащих при попытке проникновения на временно неподконтрольную Украины территорию в районе Широкой Балки (Донецкая область), пресс-центр штаба АТО заявляет, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбуке.

В штабе подчеркнули, что такая информация размещается противником с целью создания в обществе напряжения и дискредитации Вооруженных сил Украины.

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