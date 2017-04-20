Автобус перевернулся из-за непогоды в Одесской области, пострадали 5 человек
В Болградском районе Одесской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Болград – Каракурт, съехал на обочину и перевернулся, в результате ДТП пострадали пять человек.
Как сообщили корреспонденту "Интерфакс-Украина" в Болградском отделении Национальной полиции, пострадавшие с различными травмами госпитализированы в местную больницу. У одного человека диагностирован перелом ключицы, еще у одного – закрытая черепно-мозговая травма.
По предварительным данным, причиной аварии стала непогода.
Кроме того, около 15:30 из-за непогоды перевернулся пассажирский микроавтобус в Раздельнянском районе. Очевидцы инцидента сообщили, что в результате аварии никто из семерых находившихся в микроавтобусе человек не пострадал.
Пассажиры уехали с места ДТП на попутном транспорте.