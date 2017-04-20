Автобус перевернулся из-за непогоды в Одесской области, пострадали 5 человек

В Болградском районе Одесской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Болград – Каракурт, съехал на обочину и перевернулся, в результате ДТП пострадали пять человек.

Как сообщили корреспонденту "Интерфакс-Украина" в Болградском отделении Национальной полиции, пострадавшие с различными травмами госпитализированы в местную больницу. У одного человека диагностирован перелом ключицы, еще у одного – закрытая черепно-мозговая травма.

По предварительным данным, причиной аварии стала непогода.

Кроме того, около 15:30 из-за непогоды перевернулся пассажирский микроавтобус в Раздельнянском районе. Очевидцы инцидента сообщили, что в результате аварии никто из семерых находившихся в микроавтобусе человек не пострадал.

Пассажиры уехали с места ДТП на попутном транспорте.