Информационные атаки в отношении конкурса в новый Верховный суд учащаются – глава ВККСУ

Информационные атаки в отношении конкурса на должность судей нового Верховного суда учащаются, считает глава высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Сергей Козьяков.

"Людей, которые не хотят этого конкурса, а тем более его успеха, очень много. Но по мере приближения конкурса к финалу ситуация вокруг него радикализируется. Информационные атаки учащаются с разных сторон. Заявления становятся более резкими", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

С.Козьяков отметил, что конкурс не вызывает поддержки, в частности, "тех, кто много лет работал в Верховном Суде", а также судей, которых устраивает существующая судебная система.

Кроме того, по словам главы ВККСУ "некоторые бизнес-группы считают определенных судей своей собственностью, они, конечно же, волнуются, что с ними будет дальше".

Он также отметил, что "большое количество политиков, которые благосклонно относятся к конкурсу, но есть большое количество политиков, которые не будут рады успешному завершению конкурса и созданию нового Верховного Суда".

Комментируя заявления различного рода акции протеста вокруг конкурса, глава ВККСУ отметил, что "среди знакомых нам участников некоторых митингов возле комиссии появились откровенные провокаторы, которых раньше не было".

"В одном из митингов принимали участие люди в "балаклавах". Средства давления могут быть разными, как это наблюдается при других событиях, происходящих в стране. С другой стороны юридическая общественность, включая международных наблюдателей, пристально следят за происходящим, признают высокую прозрачность конкурса и позитивно оценивают нашу работу", - подчеркнул С.Козьяков.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года в Украине стартовал конкурс на занятие 120 должностей судей обновленного Верховного суда, претендовать на членство в котором, согласно действующему законодательству, могут лица, не имеющие опыта работы судьей.

В целом к участию в конкурсе было допущено более 650 кандидатов.

Согласно принятой парламентом в минувшем году новой редакции закона "О судоустройстве и статусе судей", которую президент Украины Петр Порошенко подписал в июле 2016 года, в обновленный Верховный суд будут входить не более 200 судей, а в его составе действуют Большая палата Верховного суда, кассационные административный, хозяйственный, уголовный, гражданский суды.

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