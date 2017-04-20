События

17:31 20.04.2017

Саперы ГСЧС в преддверии поминальных дней занимаются разминированием кладбищ на Донбассе

Саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляют разминирование кладбищ в Донецкой области накануне поминальных дней.

"Группы разминирования уже очистили от взрывоопасных предметов более 100 кладбищ. Их все мы передали под охрану подразделениям Национальной гвардии. К концу недели планируем проверить еще 40 мест захоронений", - цитирует пресс-центр штаба АТО заместителя начальника ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области полковника службы гражданской защиты Андрея Даника.

По его данным, группы разминирования ГУ ГСЧС в Донецкой и Луганской областях с начала проведения антитеррористической операции уничтожили более 10600 взрывоопасных предметов. Сейчас, накануне поминальных дней, саперы уделяют особое внимание разминированию кладбищ в Донецкой области.

ВАЖНОЕ

НАБУ подтверждает факт задержания экс-нардепа Николая Мартыненко

Найдены трое украинцев с затонувшего в Черном море судна, из них один выживший

ВАСУ отказал в рассмотрении по сути иска экс-генпрокурора Шокина к Раде и президенту

Боевики пытаются вытеснить подразделения ВСУ из Широкино

Харьковские экс-"беркутовцы", дела по которым переданы в суд, прошли аттестацию и продолжают службу

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве возле озера Лебединое создадут фитнес-парк

В штабе АТО опровергли информацию российских СМИ о якобы подрыве украинских военных в районе Широкой Балки

Автобус перевернулся из-за непогоды в Одесской области, пострадали 5 человек

Информационные атаки в отношении конкурса в новый Верховный суд учащаются – глава ВККСУ

Порошенко наградил Элмара Брока орденом Ярослава Мудрого V степени

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog9728.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА