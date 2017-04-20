Саперы ГСЧС в преддверии поминальных дней занимаются разминированием кладбищ на Донбассе

Саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляют разминирование кладбищ в Донецкой области накануне поминальных дней.

"Группы разминирования уже очистили от взрывоопасных предметов более 100 кладбищ. Их все мы передали под охрану подразделениям Национальной гвардии. К концу недели планируем проверить еще 40 мест захоронений", - цитирует пресс-центр штаба АТО заместителя начальника ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области полковника службы гражданской защиты Андрея Даника.

По его данным, группы разминирования ГУ ГСЧС в Донецкой и Луганской областях с начала проведения антитеррористической операции уничтожили более 10600 взрывоопасных предметов. Сейчас, накануне поминальных дней, саперы уделяют особое внимание разминированию кладбищ в Донецкой области.