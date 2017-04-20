События

17:30 20.04.2017

Найдены трое украинцев с затонувшего в Черном море судна, из них один выживший

Трое из четырех найденных членов экипажа затонувшего в Черном море судна "Герои Арсенала" были гражданами Украины, из них двое – погибли и один выжил, сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"По результатам спасательно-поисковых работ членов экипажа судна "Герои Арсенала" по состоянию на 20.04.17 найдено четырех человек, трое из которых – погибшие, один – спасен. По предварительной информации, двое погибших были гражданами Украины. Спасенный член экипажа – гражданин Украины. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - сказано в сообщении департамента консульской службы МИД Украины на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Как отмечается, сотрудники генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону (Российская Федерация) обеспечили перевозку спасенного украинца в консульское учреждение, оказали необходимую помощь и оформили документы на возвращение в Украину.

Спасательно-поисковые работы продолжаются.

Как сообщалось, в ночь на 19 апреля 2017 года в условиях сильного шторма судно "Герои Арсенала", следовавшее из Азова (РФ) в Турцию с зерном, потерпело крушение в Черном море. Из-за сильного шторма сухогруз раскололся надвое и затонул.

Представитель МЧС РФ сообщил, что из 12 членов экипажа девять – украинцы, двое - россияне, один грузин.

В МИД Украины подтвердили наличие 9 граждан Украины среди членов экипажа затонувшего судна "Герои Арсенала".

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