Боевики пытаются вытеснить подразделения ВСУ из Широкино

Боевики обстреливают с.Широкино Донецкой области, пытаясь вытеснить подразделения Вооруженных сил Украины из населенного пункта, украинские военные отражают вражеские атаки, сообщили в штабе АТО.

"Несмотря на "режим тишины", российско-оккупационные подразделения не прекращают вооруженных провокаций против сил АТО. В частности, в Широкино наши военные в очередной раз оказались под огнем противника", - сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Фейсбук в четверг.

По словам командира отделения морской пехоты, обстрелы в районе Широкино практически не прекращаются.

"Перемирия как такового вообще нет. Кроме стрелкового оружия боевики используют СПГ, РПГ, минометы и БМП. В целом противник совершенно не стесняется применять оружие всех калибров, которое есть в его распоряжении, даже самоходные артиллерийские установки. Обстрелам подвергается и село Широкино, которое уже и так практически разрушено", - рассказал командир.

Ситуация в Широкино остается стабильно напряженной. "Боевики пытаются вытеснить наши подразделения из поселка, однако украинские морские пехотинцы успешно отражают все нападения врага", - сообщают в штабе АТО.