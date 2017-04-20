Порошенко наградил Элмара Брока орденом Ярослава Мудрого V степени

Президент Украины Петр Порошенко вручил главе комитета Европарламента по иностранным делам Элмару Броку орден Князя Ярослава Мудрого V степени.

Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства, П.Порошенко поблагодарил Э.Брока за длительную поддержку Украины во время пребывания в должности, особо отметив его помощь во время Революции Достоинства, ратификации Соглашения об ассоциации, поддержку в предоставлении безвизового режима с ЕС, а также усилении демократических институций в Украине.

Э.Брок, в свою очередь, отметил прогресс на пути внутренних трансформаций в Украине за последние годы. "Успешная Украина важна для целого европейского континента. Успех Украины будет означать конец планов Путина", - сказал он.

Во время встречи собеседники обсудили развитие ситуации на Донбассе и продолжения реформ в Украине.