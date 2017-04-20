Повестка о вызове Януковича в качестве обвиняемого по делу о госизмене в райсуд Киева не имеет юридической силы, считает адвокат

Повестка о вызове экс-президента Украины Виктора Януковича в Оболонский райсуд г.Киева по делу о госизмене не имеет юридической силы, считает его адвокат Виталий Сердюк.

"Я обязательно буду присутствовать в суде. О вызове Виктора Януковича скажу, что каждый гражданин Украины, который находится за границей, согласно требованиям закона, вызывается через Минюст той страны, где он находится. Никаких вызовов в порядке, предусмотренном ст. 135 УПК, сделано не было, поэтому Янукович не считается официально уведомленным о времени и месте рассмотрения дела и суд не сможет приступить к рассмотрению без надлежащего вызова лица в суд… То, что вы видели на сайте судебной власти, то, что опубликовано о направлении повестки по почте, не имеет никакой юридической силы и приведет к невозможности рассмотрения дела по существу", - заявил В.Сердюк в эфире телеканала "112.Украина" в четверг.

Как сообщалось, Оболонский районный суд г.Киева вызвал В. Януковича на заседание 4 мая 2017 года в качестве обвиняемого по делу о государственной измене.

Соответствующая повестка опубликована на портале "Судебная власть Украины".

"Оболонский райсуд Киева вызывает вас как обвиняемого на 10:00 4 мая 2017 года в деле по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 УК Украины", - говорится в документе.

Ранее также сообщалось, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича будет рассматривать коллегия из трех судей Оболонского районного суда Киева в составе председателя суда Владислава Девятко, его заместителя Дмитрия Камбулова и судьи гражданско-административной коллегии судей Максима Титова.