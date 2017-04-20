В Запорожской области осталось подключить к электричеству 7 из 26 населенных пунктов, обесточенных в среду

В Запорожской области по состоянию на день четверга из-за непогоды без энергоснабжения остаются семь населенных пунктов в Запорожском и Каменко-Днепровском районах.

Как сообщили в пресс-службе ПАО "Запорожьеоблэнерго", из 26 населенных пунктов, обесточенных в регионе в среду в следствие циклона, ныне без электроэнергии остаются 7 населенных пунктов: села Запорожского района - Отрадное (частично), Привольное, Приднепровское, Водяное, Красноднепровка и Марьевка, а также село Новоднепровка в Каменско-Днепровском районе.

Энергетики отмечают, что в течение дня 19 апреля порывами ветра были повреждены 3 высоковольтные линии электропередач – 2 воздушные линии 150 кВ и 1 воздушная линия 35кВ, также работы осложняли поваленные ураганом деревья, местами преграждавшие путь технике ПАО "Запорожьеоблэнерго".

"Ситуацию усугубляет также хроническая нехватка средств на финансирование хозяйственной деятельности – в том числе и приобретение ремонтных материалов, – предпосылки к чему сложились еще осенью прошлого года. Тогда вследствие систематического применения НКРЭКУ к ПАО "Запорожьеоблэнерго" штрафных санкций в компании возникла задолженность как перед поставщиками, так и перед трудовым коллективом, полностью погасить которую не удалось и по сегодняшний день", - сказал технический директор ПАО "Запорожьеоблэнерго" Олег Лысенко.

В данный момент над ликвидацией последствий непогоды работаю 5 бригад ПАО "Запорожьеоблэнерго" в составе 22 специалистов и 5 единиц спецтехники.

В то же время, спасатели регионального управления ГСЧС предупреждают о новом активном циклоне, надвигающемся на Запорожскую область, в результате которого 20 и 21 апреля ожидается усиление ветра до 20 м/с, сильный мокрый снег, налипание мокрого снега.

В регионе объявлено штормовое предупреждение.