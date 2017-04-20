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14:18 20.04.2017

Психологическую реабилитацию проходят около 960 военных – Минобороны

В настоящее время психологическую реабилитацию в санаториях и медучреждениях проходят около 960 военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Олег Грунтовский.

"На сегодняшний день около 960 человек находятся на реабилитации в таких учреждениях", - сказал О.Грутновский на брифинге в четверг в Киеве.

Он отметил, что реабилитация бесплатна, такой вид помощи оказывают в санаториях и медучреждениях в Виннице, Трускавце, Киеве (Пуща-Водица) и других городах.

Говоря о ситуации с морально-психологическим обеспечении военных подразделений в зоне АТО, представитель Минобороны отметил, что они укомплектованы психологами на 55%. "На сегодня, к сожалению, укомплектованность военными психологами составляет более 55 процентов. То есть их практически не хватает", - сказал он.

О.Грунтовский отметил, что в подготовке психологов, которые работают с украинскими военными, принимают участие иностранные специалисты.

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