Один украинский боец ранен в зоне АТО за минувшие сутки

Один украинский военнослужащий получил ранения в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в среду, 19 апреля, подтвердил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки никто из украинских военных не погиб в зоне АТО, один ранен", - сказал А.Мотузяник на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, на луганском направлении противник один раз обстрелял с.Крымское Новоайдарского района из пулеметов.

На донецком направлении боевики тяжелое вооружение не применяли. По одной провокации зафиксировано в Луганском, Верхнеторецком, Авдеевке, две провокации в Каменке. Во всех случаях незаконные вооруженные формирования использовали стрелковое вооружение и гранатометы.

На мариупольском направлении за сутки зафиксировано 12 провокаций. В частности, минометный огонь противник вел по Марьинке, остальные случаи нарушения режима прекращения огня пришлись на участок Павлополь-Широкино.