События

12:22 20.04.2017

На Донбассе не замороженный конфликт, а настоящая горячая война - Порошенко

Президент Петр Порошенко в интервью телеканала Sky News отметил, что на Донбассе идет настоящая война, а не замороженный конфликт, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Кое-кто пытается называть это замороженным конфликтом. Отмечаю, что он не заморожен. А это - горячая российская агрессия против моей страны", - подчеркнул П.Порошенко.

Он сообщил, что с начала года Украина потеряла 69 военных и еще свыше 420 ранены. "Разве это замороженный конфликт? Это - настоящая горячая война. Это реальная агрессия", - сказал президент.

По словам главы государства, на оккупированной украинской территории находится более 700 российских танков, более 1 тыс 250 артиллерийских систем, более 300 ракетных систем залпового огня.

П.Порошенко подчеркнул, что давление на РФ должно быть продолжено, чтобы остановить убийства украинцев. "Санкции - механизм, чтобы держать Путина (президент РФ Владимир Путин – ИФ) за столом переговоров. Путин платит высокую цену благодаря санкциям", - отметил глава украинского государства, поблагодарив США, ЕС, Великобританию, Японию, Канаду, Австралию за поддержку.

Он также напомнил, что РФ ведет "гибридную войну" против других стран, которая включает элементы кибератак, финансирования популистов и антиправительственные движения для дестабилизации внутренней ситуации. "Россия не хочет иметь сильную и объединенную Европу. Россия не хочет иметь сильную и объединенную Великобританию. Она хочет разъединения, провоцирования конфликтов. Рад, что эти планы РФ не очень эффективны", - отметил П.Порошенко.

ВАЖНОЕ

В Украине обесточены 225 населенных пунктов, к ремонту привлечены полсотни бригад энергетиков

Интерпол объявил в международный розыск бывших руководителей НАСК "Оранта"

РФ продолжает готовиться к войне, увеличивая армию - Турчинов

СБУ запретила въезд в Украину секретарю Союза журналистов России Джазояну

Закон о Едином госреестре военнообязанных вступил в силу

ПОСЛЕДНЕЕ

Водолазы планируют в пятницу начать погружения к затонувшему в Керченском проливе сухогрузу

Турчинов: Главным приоритетом для Украины должно стать построение сильной национальной державы

Потепление придет в Украину 26 апреля - Укргидрометцентр

ГСЧС получила от правительства Франции три разрушителя взрывоопасных предметов

Новый закон о нацбезопасности определит направления развития ВСУ - Турчинов

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
купить женские джинсы на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА