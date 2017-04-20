На Донбассе не замороженный конфликт, а настоящая горячая война - Порошенко

Президент Петр Порошенко в интервью телеканала Sky News отметил, что на Донбассе идет настоящая война, а не замороженный конфликт, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Кое-кто пытается называть это замороженным конфликтом. Отмечаю, что он не заморожен. А это - горячая российская агрессия против моей страны", - подчеркнул П.Порошенко.

Он сообщил, что с начала года Украина потеряла 69 военных и еще свыше 420 ранены. "Разве это замороженный конфликт? Это - настоящая горячая война. Это реальная агрессия", - сказал президент.

По словам главы государства, на оккупированной украинской территории находится более 700 российских танков, более 1 тыс 250 артиллерийских систем, более 300 ракетных систем залпового огня.

П.Порошенко подчеркнул, что давление на РФ должно быть продолжено, чтобы остановить убийства украинцев. "Санкции - механизм, чтобы держать Путина (президент РФ Владимир Путин – ИФ) за столом переговоров. Путин платит высокую цену благодаря санкциям", - отметил глава украинского государства, поблагодарив США, ЕС, Великобританию, Японию, Канаду, Австралию за поддержку.

Он также напомнил, что РФ ведет "гибридную войну" против других стран, которая включает элементы кибератак, финансирования популистов и антиправительственные движения для дестабилизации внутренней ситуации. "Россия не хочет иметь сильную и объединенную Европу. Россия не хочет иметь сильную и объединенную Великобританию. Она хочет разъединения, провоцирования конфликтов. Рад, что эти планы РФ не очень эффективны", - отметил П.Порошенко.