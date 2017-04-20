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12:01 20.04.2017

Турчинов: Главным приоритетом для Украины должно стать построение сильной национальной державы

В условиях продолжающейся российской агрессии главным приоритетом официального Киева секретарь СНБО Александр Турчинов называет построение сильного национального государства.

"Следует понимать, что, несмотря на санкции и экономические проблемы, РФ долго еще будет оставаться источником агрессии, угрозой безопасности и генератором нестабильности в мире. В этой ситуации Украине следует четко определить приоритеты. Самым важным должно стать построение сильной национальной державы, цель которой - защита украинцев, свободы и достоинства, экономического развития", - сказал А.Турчинов на церемонии открытия Киево-Могилянской бизнес-школы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" в четверг.

Секретарь СНБО подчеркнул, что жесткую силу может остановить только сила. "Помогают только сильным, тем, кто защищается. Мы надеемся на помощь партнеров, но должны полагаться на собственные силы", - отметил он.

При этом, по убеждению А.Турчинова, на сегодня у Украины "есть все основания не только выжить, но и превратиться в регионального лидера, который может защитить не только себя, но и союзников".

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