События

11:58 20.04.2017

Потепление придет в Украину 26 апреля - Укргидрометцентр

Украинские синоптики ожидают существенного потепления не ранее 26 апреля, до этого же на территории страны ожидаются ночные заморозки, а дневная температура будет в диапазоне +6-12°С, сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

"Существенное потепление мы ожидаем в Украине только с 26 апреля", - заявил он в четверг в Киеве на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций касательно осложнения погодных условий.

Он отметил, что сложные погодные условия ожидается и 20-21 апреля: в южных, центральных и восточных областях пройдут дожди с мокрым снегом.

В ночь на 21 апреля в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, а днем еще и в Полтавской, Харьковской областях ожидается сильный мокрый снег и налипание мокрого снега, ветер до 15-20 м/с.

Ночью ожидаются заморозки 0-5°С, на грунте заморозки до -3°С, днем ожидается +5-10°С.

"В дальнейшем 22-25 апреля холодная погода продержится: ночные заморозки 0-5°С, в южной части +1-6°С, днем в Украине +6-12°С, часто будут дожди в основном небольшие, ночью местами мокрый снег", - сказал представитель Укргидрометцентра.

При этом по состоянию на 11.00 четверга снег пошел во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, западе Черкасской и севере Одесской и Николаевской областей.

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