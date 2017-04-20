Из-за непогоды в Харьковской области полностью или частично обесточены 104 населенных пункта

Вследствие неблагоприятных погодных условий по состоянию на 8:00 четверга в Харьковской области остаются проблемы с электричеством в 104 населенных пунктах, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

"В результате неблагоприятных погодных условий обесточены 104 населенных пункта (62 - полностью и 42 - частично), в Харькове повалено 1308 деревьев и 4411 крупных ветвей, в районах области - 520 деревьев 1738 крупных ветвей", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, большие заторы на автодорогах региона отсутствуют, ограничений движения транспорта нет. За сутки из-за непогоды произошло 51 ДТП в городе и 18 в области. Повреждены деревьями 17 легковых автомобилей.

Подразделения ГСЧС за сутки 21 раз помогали отбуксировать автомобили (в т.ч. 2 кареты скорой помощи). Кроме того, спасатели 2 раза привлекались для помощи медицинской службе (транспортировали фельдшера к больному и больного в карету скорой медицинской помощи).

К расчистке дорог в области привлечены 171 единицы техники, 289 дорожных рабочих. Расчищено 1989км автодорог государственного уровня и 1800км дорог местного уровня. В Харькове дороги от снега расчищают 100 ед. техники и 100 дорожных рабочих.

Занятия в общеобразовательных школах и дошкольных учебных заведениях области (за исключением Балаклейского района и Харькова) приостановлены.

По состоянию на 8:00 температура воздуха в области 3 градуса мороза, скорость ветра 7 км/ч, средний слой снега составляет 11-24 см.