События

10:10 20.04.2017

В Одессе и области ожидается ухудшение погоды: мэрия просит людей ограничить перемещение по городу

Одесский горсовет в связи с ухудшением погодных условий просит одесситов, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин, максимально ограничить перемещения и поездки по городу, без особой необходимости не выезжать и не оставлять свои транспортные средства под деревьями.

Соответствующий призыв опубликован на официальном сайте Одесского горсовета в четверг утром.

В сообщении отмечается, что городские коммунальные службы переведены в режим готовности к работе в сложных погодных условиях, и создан штаб по оперативному реагированию на последствия стихии.

Свой штаб создали и областные власти. Глава Одесской ОГА Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook, что профильные областные подразделения также переведены на усиленный вариант несения службы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей 20 апреля 2017 года, в Одессе ожидается существенное ухудшение погодных условий. Ветер северный, днем юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. В Одесской области - снег с дождем, усиление ветра до 20 м/с. На севере области температура снизится до -3°С, на юге от 0 до 1°С.

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