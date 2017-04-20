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09:55 20.04.2017

Закон о Едином госреестре военнообязанных вступил в силу

В четверг, 20 апреля, вступил в силу закон Украины о создании Единого государственного реестра военнослужащих.

Данный закон был принят Верховной Радой 16 марта, подписан президентом Украины Петром Порошенко 14 апреля и опубликован в парламентской газете "Голос Украины" 19 апреля.

Единый госреестр является единой автоматизированной информационно-телекоммуникационной системой, где хранится информация о всех военнообязанных (призывниках).

Реестр должен содержать персональные и служебные данные военнообязанных граждан Украины в возрасте от 17 до 60 лет, в частности, сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины.

В него переносятся сведения из ЦИК, Госпогранслужбы, Минобразования, миграционной и фискальной служб. Также в реестр должны входить данные военнообязанных (призывников) с учетных карточек и личных дел военкоматов.

Владельцем всей информации является Министерство обороны Украины, а распорядителем — Генеральный штаб ВСУ.

"Реестр должен помочь ведению воинского учета; планированию и выполнению мероприятий мобилизации, призыву на срочную военную службу, принятию на военную службу по контракту; информационному обеспечению лиц, уволенных с военной службы, которые имеют право на пенсию, и членов семей погибших военнослужащих сведениями относительно военного учета", - сообщили в Минобороны Украины ранее.

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