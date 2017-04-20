В офисе харьковского информационного сайта "057" прошел обыск

В Харькове в офисе, где находится редакция местного информационного сайта "057", в среду прошел обыск, в полиции отрицают связь обыска с профессиональной деятельностью журналистов.

"Обыск шел 2,5 часа. Наша работа была парализована. Компьютеры и оргтехника изъяты. Адвокатов к нам не пускали, выйти не давали, телефоны в руки взять не давали", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в редакции "057" в среду.

По словам собеседника агентства, силовики, показавшие удостоверения сотрудников налоговой милиции, работали под руководством представителя Нацполиции.

В редакции утверждают, что силовики действовали грубо, угрожали и в нарушение определения Киевского районного суда г.Харькова помимо обыска провели допрос всех, кто находился в офисе (сотрудников, гостей, стажеров и т.д).

В редакции "057" действия силовиков расценивают как попытку давления на журналистов и намерены по этому поводу обратиться в прокуратуру.

В свою очередь в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что обыск проводился в рамках досудебного расследования по уголовному производству по ч.1 ст.172 (грубое нарушение законодательства о труде) Уголовного кодекса Украины.

"Согласно данным, полученным от ГФС в Харьковской области, предприятие, осуществляющее хозяйственную деятельность в сфере обработки данных и размещения информации на веб-узлах, использует при этом труд неоформленных наемных специалистов и выплачивает им заработную плату без всякого отражения в налоговом и бухгалтерском учете... (В ходе обыска - ИФ) изъяты документы по использованию труда лиц без надлежащего оформления, наличные средства и электронные носители информации", - говорится в сообщении отдела коммуникаций Нацполиции в Харьковской области.

В полиции также утверждают, что по предоставленным данным, поданным в ГФС, на предприятии официально работают только 7 сотрудников.

"Однако допрошенные во время досудебного расследования в качестве свидетелей 12 человек объяснили, что они фактически работали на предприятии без официального трудоустройства и подтвердили получение заработной платы в "конверте" в сумме от 5000 до 15000 грн", - говорится в сообщении.

В полиции утверждают, что действовали в рамках Уголовного процессуального кодекса и отрицают связь обыска с профессиональной деятельностью журналистов.