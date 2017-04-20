Ограничений движения на дорогах Украины нет, обесточенными остаются 199 н.п. в 5 областях

Вследствие неблагоприятных погодных условий, приведших к обрывам линий электропередач и срабатыванию систем защиты по состоянию на 7.00 четверга остаются обесточенными 199 населенных пунктов в пяти областях Украины, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Для ликвидации последствий непогоды принимаются меры по восстановлению электроснабжения, расчистке автомобильных дорог и распыления поваленных деревьев в населенных пунктах. По состоянию на 7.00 20 апреля на дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

В сводке отмечается, что по состоянию на 7.00 20 апреля остаются обесточенными 199 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Харьковской - 99 н.п., Днепропетровской - 72 н.п., Полтавской - 14 н.п., Херсонской - 9 н.п. и Запорожской - 5 н.п. Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

Кроме этого, информируют в Службе, из-за налипания мокрого снега и шквальный ветер зафиксировано падение около 2 тыс. 500 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате падения дерева 18 апреля в г. Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина 1957 г.р.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено 2 тыс 901 чел. и 1 тыс 26 ед. тех., в том числе от ГСЧС – 269 ед. тех. и 792 чел. личного состава.